В томском онкодиспансере появилось оборудование, повышающее эффект химио- и лучевой терапии

Томский онкодиспансер получил новое оборудование — гипертермическую систему стоимостью 24 млн рублей, сообщает облздрав. Систему закупили по национальному проекту «Здравоохранение».
Сообщается, что пациенты начали получать лечение при помощи этого аппарата с февраля. Гипертермия повышает противоопухолевый эффект химио- и лучевой терапии, поэтому улучшает результат лечения злокачественных образований.
«При проведении сеанса локальной гипертермии нагревается лишь та часть тела, где находится опухоль. Пациент все время находится в сознании и под наблюдением медицинского персонала», — пояснил преимущества методики и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.
В департаменте здравоохранения отметили, что в 2021 году планируется закупить оборудование в онкологический диспансер почти на 170 млн рублей.