В томском онкодиспансере появилось оборудование, повышающее эффект химио- и лучевой терапии

Сообщается, что пациенты начали получать лечение при помощи этого аппарата с февраля. Гипертермия повышает противоопухолевый эффект химио- и лучевой терапии, поэтому улучшает результат лечения злокачественных образований.





«При проведении сеанса локальной гипертермии нагревается лишь та часть тела, где находится опухоль. Пациент все время находится в сознании и под наблюдением медицинского персонала», — пояснил преимущества методики и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.





В департаменте здравоохранения отметили, что в 2021 году планируется закупить оборудование в онкологический диспансер почти на 170 млн рублей.