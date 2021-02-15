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15 февраля,
2021
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В томском онкодиспансере появилось оборудование, повышающее эффект химио- и лучевой терапии

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томский онкодиспансер получил новое оборудование — гипертермическую систему стоимостью 24 млн рублей, сообщает облздрав. Систему закупили по национальному проекту «Здравоохранение».

В томском онкодиспансере появилось оборудование, повышающее эффект химио- и лучевой терапии
Фото: телеграм-канал "Область здоровья"

Сообщается, что пациенты начали получать лечение при помощи этого аппарата с февраля. Гипертермия повышает противоопухолевый эффект химио- и лучевой терапии, поэтому улучшает результат лечения злокачественных образований.


«При проведении сеанса локальной гипертермии нагревается лишь та часть тела, где находится опухоль. Пациент все время находится в сознании и под наблюдением медицинского персонала», — пояснил преимущества методики и.о. главного врача Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко.


В департаменте здравоохранения отметили, что в 2021 году планируется закупить оборудование в онкологический диспансер почти на 170 млн рублей.

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