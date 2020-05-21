Скончался еще один человек, проживавший в томском обсерваторе

«При поступлении в обсерватор жалоб на здоровье никто из вахтовиков не предъявлял. По данным работодателя, каждый вахтовик, прибывший из Якутии, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19. Второй случай смерти от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации», — прокомментировал Анатолий Музеник.





По данным обладминистрации, мужчине оказал помощь медработником обсерватора, ему вызвали бригаду скорой помощи и в сознании доставили в ОКБ.





В ОКБ ему диагностировали массированный геморрагический инсульт, разрыв артериальной аневризмы. Пациент был в тяжелом состоянии и скончался на второй день в палате интенсивной терапии инсультного центра.





Ранее сообщалось о том, что 13 мая в обсерваторе «Зеленый мыс» скончался томич Алексей Воронцов. Мужчина проходил карантин после возвращения с Чаяндинского месторождения в Якутии. По словам родственников Алексея, тесты на коронавирус у мужчины отрицательные. Следственный комитет начал проверку.





Из Чаяндинского месторождения в обсерваторы Томска должны были прибыть 300 человек. У 59 вахтовиков был подтвержден коронавирус: девять человек с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных заболевание протекает бессимптомно.



У умерших человек, по официальным данным, анализы на коронавирус были отрицательными.





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