Добрые новости
21 мая,
2020
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Новости

Скончался еще один человек, проживавший в томском обсерваторе

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Главный врач Томской районной больницы, куратор работы обсерваторов Анатолий Музеник подтвердил случай приступа инсульта у проживавшего в обсерваторе вахтовика, сообщает региональный штаб.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

«При поступлении в обсерватор жалоб на здоровье никто из вахтовиков не предъявлял. По данным работодателя, каждый вахтовик, прибывший из Якутии, характеризовался клинически здоровым и с отрицательным диагнозом COVID-19. Второй случай смерти от сердечно-сосудистой патологии вызывает вопросы к предоставленной информации», — прокомментировал Анатолий Музеник.


По данным обладминистрации, мужчине оказал помощь медработником обсерватора, ему вызвали бригаду скорой помощи и в сознании доставили в ОКБ. 


В ОКБ ему диагностировали массированный геморрагический инсульт, разрыв артериальной аневризмы. Пациент был в тяжелом состоянии и скончался на второй день в палате интенсивной терапии инсультного центра.


Ранее сообщалось о том, что 13 мая в обсерваторе «Зеленый мыс» скончался томич Алексей Воронцов. Мужчина проходил карантин после возвращения с Чаяндинского месторождения в Якутии. По словам родственников Алексея, тесты на коронавирус у мужчины отрицательные. Следственный комитет начал проверку. 


Из Чаяндинского месторождения в обсерваторы Томска должны были прибыть 300 человек. У 59 вахтовиков был подтвержден коронавирус: девять человек с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных  заболевание протекает бессимптомно. 

У умерших человек, по официальным данным, анализы на коронавирус были отрицательными.


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