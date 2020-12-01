В томском облдепартаменте инвестиций назначили начальника

«Новый руководитель возглавит одно из важных подразделений системы управления регионом, которое отвечает за создание привлекательных для инвесторов условий. Мы уже многое сделали для поддержки инвесторов, но сегодня, в непростых для бизнеса условиях, эта работа приобретает особое значение. Нам нужны неординарные решения», — сказал Сергей Жвачкин.





Отмечается, что новый руководитель департамента приступит к работе в новой должности 1 декабря.





Лев Ашуркин родился в Томске. Окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция» в 2006 году. На последнем месте работы — в региональном департаменте по управлению госсобственностью — трудился с 2015 года. До этого пять лет работал в городском департаменте управления муниципальной собственностью.