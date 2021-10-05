В томском НИИ психического здоровья пройдут бесплатные консультации

Перед Всемирным днем психического здоровья, который отмечается 10 октября, в томском профильном НИИ специалисты бесплатно примут желающих на консультации.

Все консультации пройдут в клинике 9 октября. Нужно предварительно записаться и согласовать время по телефонам: 8 (3822) 44-46-11; 44-47-80; 72-43-19; 72-31-87.

Для справки: Всемирный день психического здоровья утвердили в 1992 году, он входит в структуру Международных дней ООН. В России этот день отмечается с 2002 года по инициативе академика РАМН Татьяны Дмитриевой. В 2021 году День психического здоровья посвящен теме «Психическое здоровье в неравном мире».