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В томском НИИ психического здоровья пройдут бесплатные консультации

ТВ2 ТВ2

Перед Всемирным днем психического здоровья, который отмечается 10 октября, в томском профильном НИИ специалисты бесплатно примут желающих на консультации.

«Все желающие могут получить бесплатные консультации психиатра, психолога, нарколога, психотерапевта, при необходимости - пройти электроэнцефалографию, электрокардиографию, реоэнцефалографию, ультразвуковые обследования, получить консультацию терапевта, невролога. Прием ведут профессора и врачи высшей квалификационной категории», — рассказала главврач клиники НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Валентина Лебедева.

Все консультации пройдут в клинике 9 октября. Нужно предварительно записаться и согласовать время по телефонам: 8 (3822) 44-46-11; 44-47-80; 72-43-19; 72-31-87.

Для справки: Всемирный день психического здоровья утвердили в 1992 году, он входит в структуру Международных дней ООН. В России этот день отмечается с 2002 года по инициативе академика РАМН Татьяны Дмитриевой. В 2021 году День психического здоровья посвящен теме «Психическое здоровье в неравном мире».

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