В томском НИИ онкологии выявлена вспышка коронавируса

Вспышка COVID-19 произошла в клинике томского НИИ онкологии, сообщает группа «Жесть Томска» во Вконтакте. Коронавирус обнаружили у директора клиники Евгения Чойнзонова.

В НИИ онкологии коронавирус диагностировали у 30 человек, в том числе медики и пациенты. Два отделения закрыты на карантин, часть медиков и больных отправили домой на самоизоляцию. Болен и директор НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгений Чойнзонов, написали в сообществе.

О вспышке коронавируса в НИИ онкологии ТВ2 сообщил надежный источник.





По данным оперативного штаба, часть заболевших переведены на лечение, пациенты без признаков коронавирусной инфекции будут помещены в обсерватор», — сообщили в оперштабе.





Роспотребнадзор проводит эпидрасследование и неотложные противоэпидемиологические мероприятия в клинике.





Напомним, сегодня в Томской области зафиксировали за сутки 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Как отметили в оперштабе, рост числа заболевших связан с выявленным очагом в НИИ.





В Томской области общее число заразившихся COVID-19 составляет 2 557 человек. Выздоровели за сутки 55 человек. Всего в регионе вылечились от коронавируса 1 350 пациентов, умерли 20 человек.





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