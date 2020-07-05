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05 июля,
2020
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Новости

В томском НИИ онкологии выявлена вспышка коронавируса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Вспышка COVID-19 произошла в клинике томского НИИ онкологии, сообщает группа «Жесть Томска» во Вконтакте. Коронавирус обнаружили у директора клиники Евгения Чойнзонова. 

В томском НИИ онкологии выявлена вспышка коронавируса
Фото: Жесть Томска

В НИИ онкологии коронавирус диагностировали у 30 человек, в том числе медики и пациенты. Два отделения закрыты на карантин, часть медиков и больных отправили домой на самоизоляцию. Болен и директор НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгений Чойнзонов, написали в сообществе. 

О вспышке коронавируса в НИИ онкологии ТВ2 сообщил надежный источник. 


По данным оперативного штаба, часть заболевших переведены на лечение, пациенты без признаков коронавирусной инфекции будут помещены в обсерватор», — сообщили в оперштабе. 


Роспотребнадзор проводит эпидрасследование и неотложные противоэпидемиологические мероприятия в клинике.


Напомним, сегодня в Томской области зафиксировали за сутки 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Как отметили в оперштабе, рост числа заболевших связан с выявленным очагом в НИИ. 


В Томской области общее число заразившихся COVID-19 составляет 2 557 человек. Выздоровели за сутки 55 человек. Всего в регионе вылечились от коронавируса 1 350 пациентов, умерли 20 человек. 


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