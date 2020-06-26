В Томском музее НКВД прошла встреча с автором романа о Назинской трагедии

«Вы спросили наше мнение — надо или не надо в очередной раз писать на эту тему? — говорит участник творческой встречи Станислав Кармакских. — Полярные мнения у людей, в зависимости от того, кем были их предки — у кого жертва, а у кого палач. В моей семье есть и те, и другие. Трое расстрелянных. И двое, работавших с другой стороны. Обязательно надо писать! В любом случае. Когда одно замалчивается, а другое подается как «ну, были перегибы, ошибки... ну было и прошло, давайте не будем вспоминать...» — это неприятно. Без этого нету выздоровления. Без диагноза не может быть исцеления. Пока мы не пройдем путь покаяния, не исцелимся. И пусть люди узнают правду неприятную, жестокую про себя. Мне думаете, приятно узнать про своих родственников?».