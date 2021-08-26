В томском МФЦ появилась криптокабина для самостоятельного оформления загранпаспорта

В томском МФЦ на проспекте Фрунзе, 103 установили и запустили криптокабину, в которой с помощью цифрового комплекса жители могут самостоятельно оформить заграничный паспорт или сдать биометрические данные, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Через кабину собранные персональные данные передаются в государственную специализированную информационную систему «Мир», а далее на фабрику Гознака. Срок изготовления загранпаспорта через нее - один месяц с момента подачи заявления.