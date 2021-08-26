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В томском МФЦ появилась криптокабина для самостоятельного оформления загранпаспорта

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В томском МФЦ на проспекте Фрунзе, 103 установили и запустили криптокабину, в которой с помощью цифрового комплекса жители могут самостоятельно оформить заграничный паспорт или сдать биометрические данные, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Через кабину собранные персональные данные передаются в государственную специализированную информационную систему «Мир», а далее на фабрику Гознака. Срок изготовления загранпаспорта через нее - один месяц с момента подачи заявления.

Автор:  пресс-служба "Ростелеком"

Криптобиокабины - это цифровой комплекс, который производят концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» по заказу «Ростелекома». Она оборудована цифровой фотокамерой, системой бестеневого освещения, сканером для документов и отпечатков пальцев, считывателями штрих-кода и микросхем паспортов нового поколения.

Чтобы воспользоваться криптокабиной, нужно обратиться в отделение МФЦ, где помогут заполнить заявление и получить штрихкод для сканирования в устройстве. После голосовой помощник кабины предложит сделать скан российского паспорта, сфотографироваться и снять отпечатки пальцев. После этого вы сможете отследить готовность паспорта на портале МФЦ.

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