В томском ИВС обнаружили тело мужчины

В изоляторе временного содержания в Томске обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба полиции. Ведомство проводит проверку.

«5 декабря 2021 года в ходе плановой проверки сотрудники полиции обнаружили тело мужчины без признаков жизни в камере изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Томской области. В специальном помещении он содержался один», — говорится в сообщении.

На место полицейские вызвали врачей, они констатировали смерть мужчины. Полиция сообщает, что проводит мероприятия, которые помогут установить обстоятельства случившегося.