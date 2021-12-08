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В томском ИВС обнаружили тело мужчины

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В изоляторе временного содержания в Томске обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба полиции. Ведомство проводит проверку.
 
«5 декабря 2021 года в ходе плановой проверки сотрудники полиции обнаружили тело мужчины без признаков жизни в камере изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Томской области. В специальном помещении он содержался один», — говорится в сообщении.
 
На место полицейские вызвали врачей, они констатировали смерть мужчины. Полиция сообщает, что проводит мероприятия, которые помогут установить обстоятельства случившегося.
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