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28 апреля,
2020
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Новости

В томском госпитале, где лечат пациентов с COVID-19, ввели виртуальные обходы

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В онлайн-обходах принимают участие представители регионального департамента здравоохранения, специалист анестезиолог-реаниматолог из СибГМУ.


По информации облздрава, врачей тяжелых пациентов респираторного госпиталя медсанчасти № 2, где лечатся пациенты с коронавирусом, консультируют по онлайн-связи специалисты Томской областной клинической больницы. В виртуальном обходе вместе с докторами участвуют начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов и его заместитель Сергей Дмитриев, а также главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии, заведующий кафедрой анестезиологии СибГМУ Михаил Шписман.

В томском госпитале, где лечат пациентов с COVID-19, ввели виртуальные обходы
Фото: телеграм-канал "Область здоровья"

«Такие консультации не редкость в медицинской практике. Но ежедневные виртуальные обходы введены для нашего госпиталя специально, так как мы работаем с серьезной инфекцией и должны быть соблюдены санитарные нормы», – говорит главврач МСЧ № 2 Томска Алексей Михленко.


Видеосвязь организуют через ситуационный центр ТОКБ. Истории болезни отправляют удаленным докторам по закрытым каналам, узкие специалисты изучают их и оценивают текущее состояние пациента, а при необходимости корректируют план лечения.

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