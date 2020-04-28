В томском госпитале, где лечат пациентов с COVID-19, ввели виртуальные обходы

По информации облздрава, врачей тяжелых пациентов респираторного госпиталя медсанчасти № 2, где лечатся пациенты с коронавирусом, консультируют по онлайн-связи специалисты Томской областной клинической больницы. В виртуальном обходе вместе с докторами участвуют начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов и его заместитель Сергей Дмитриев, а также главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии, заведующий кафедрой анестезиологии СибГМУ Михаил Шписман.

«Такие консультации не редкость в медицинской практике. Но ежедневные виртуальные обходы введены для нашего госпиталя специально, так как мы работаем с серьезной инфекцией и должны быть соблюдены санитарные нормы», – говорит главврач МСЧ № 2 Томска Алексей Михленко.





Видеосвязь организуют через ситуационный центр ТОКБ. Истории болезни отправляют удаленным докторам по закрытым каналам, узкие специалисты изучают их и оценивают текущее состояние пациента, а при необходимости корректируют план лечения.