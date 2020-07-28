В томском Горсаду заработали аттракционы

Это случилось после того, как в Томской области официально разрешили работу музеев, уличных аттракционов и зоопарков. Прокатиться на каруселях в Горсаду можно в будни с 11.00, в выходные – c 10.00. Пострелять в тире или пойти на аркадные игры в будни и выходные можно с 12.00, а экстрим-площадка работает с 13.00 часов с понедельника по пятницу, с 12.00 в субботу и воскресенье.





Администрация Горсада просит гостей соблюдать правила безопасности при посещении аттракционов: пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, использовать онлайн-сервис для пополнения расчетных карт сада.