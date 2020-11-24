В Томске родители жалуются, что в детсаду заставляют детей мыть полы и унитазы

Прокуратура Советского района в Томске проверит информацию о том, что в одном из детских садов детей заставляли мыть полы и унитазы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура Томской области поручила прокуратуре Советского района Томска провести проверку размещенной в сети «Интернет» информации о принудительном привлечении воспитанников одного из детских садов к мытью полов и уборке санитарных узлов учреждения», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее в Сети появилась информация, что в детском саду №39 нянечка в качестве наказания заставляла детей мыть пол и унитазы.
Выяснилось, что таким образом няня наказывала детей за плохое поведение! — пишет мама в посте группы «ДТП-Томск 70». — Также родители подтвердили рассказы детей и няня не стала отрицать, а согласилась и извинилась перед родителями. Хотя вряд ли извинения помогут в данной ситуации. Многие дети с неохотой ходят в сад, неизвестно, как такие меры повлияют на психику ребенка. Оказывается, воспитатель группы была в курсе. Администрация детского сада пытается тихо решить вопрос. Но родители настаивают на увольнении работника.
Отмечается, что прокуратура проверит исполнение детским садом законодательства об образовании, в том числе даст правовую оценку соблюдению прав воспитанников.
Следственный комитет тоже проведет доследственную проверку опубликованной в Сети информации о том, что сотрудница детсада заставляла детей мыть полы и унитазы в наказание за плохое поведение.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в СК.
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