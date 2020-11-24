В Томске родители жалуются, что в детсаду заставляют детей мыть полы и унитазы

Прокуратура Советского района в Томске проверит информацию о том, что в одном из детских садов детей заставляли мыть полы и унитазы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Томской области поручила прокуратуре Советского района Томска провести проверку размещенной в сети «Интернет» информации о принудительном привлечении воспитанников одного из детских садов к мытью полов и уборке санитарных узлов учреждения», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.





Ранее в Сети появилась информация, что в детском саду №39 нянечка в качестве наказания заставляла детей мыть пол и унитазы.