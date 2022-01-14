В томском департаменте архитектуры и градостроительства прошла выемка документов

Полицейские работают в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на и.о. главы департамента Сергея Чикова.

«Действительно, компетентные органы затребовали в городском департаменте архитектуры и градостроительства документы, связанные с деятельностью одной из коммерческих компаний Томска. Более подробную информацию мы не можем сообщить, так как это является компетенцией других структур», — говорится в сообщении.

Он отметил, что департамент не может предоставить более подробную информацию, «так как это является компетенцией других структур». Сергей Чиков отметил, что сейчас департамент и все его сотрудники работают в штатном режиме.

Название фирмы, с деятельностью которой и связан обыск, не уточняется.