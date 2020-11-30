В томском Ботсаду зацвели царицы орхидей– каттлеи
В это время в Сибирском ботаническом саду продолжается лето и цветут редкие сорты орхидей, в том числе их королевы – каттлеи. Пик цветения орхидей — декабрь, поэтому почти все растения этого вида сейчас набирают цвет, сообщает ТГУ.
«Сейчас в оранжерее сада цветет орхидея дендрохилум Кобба (Dendrochilum cobbianum). Название этого рода происходит от древнегреческих слов dendron («дерево») и chilos («губа»), – рассказывает руководитель экскурсионного бюро СибБС Анастасия Войцеховская. – Вид был назван в честь английского предпринимателя и коллекционера Уолтера Кобба, в теплице которого он впервые в Европе зацвел. Обитает дендрохилум на Борнео и Филиппинах. Наш экземпляр привезен в 2013 году из БИН РАН Санкт-Петербурга».
В Ботсаду говорят, что оригинальные колосовидные соцветия этих орхидей имеют еще и необычный аромат. Запах сложно описать, он воспринимается субъективно и все описывают его по-разному: кто-то считает тонким и приятным, кто-то сладким, древесным, а кому-то он напоминает запах химикатов, чистящих средств или аромат насекомых.
«Продолжают радовать своим цветением королевы орхидей – каттлеи. Недавно еще один экземпляр из коллекции СибБС расцвел ароматными красными цветами с фиолетовой губой. Наряду с этим сейчас цветут цимбидиумы, орхидеи-бабочки, пестролистные драгоценности – лудизии – и болотная орхидея – скрученник, или «локоны кивающей девушки», — рассказали в пресс-службе ТГУ.
Всего коллекция Ботанического сада насчитывает около 400 сортов и видов орхидей, при этом она постоянно расширяется за счет привезенных экземпляров и селекции. Обычно массовое цветение орхидей начинается в декабре, поэтому сейчас многие из них уже набирают цвет.
«Китайская поговорка гласит: «Кто часто гуляет среди цветов, тот живет до 99 лет». Цветы – мощный источник позитива, а это и есть залог долголетия, – отмечает сотрудница сада Анастасия Войцеховская. – Ботанический сад – это уникальное место, где цветотерапия сочетается с ароматерапией. Зеленый цвет, как выяснили офтальмологи, действует успокаивающе на зрительные анализаторы и умиротворяюще на нервную систему в целом. Ничто так хорошо не снимает утомление глаз, как созерцание растений, поэтому мы приглашаем гостей на прогулку в Ботсад».
Оранжереи сада можно посетить самостоятельно по субботам и воскресеньям с 10 до 17 часов, предварительная запись не нужна. Вход платный, для взрослых — 250 рублей с человека, льготный билет — 150 рублей. На входе посетители проходят термометрию, в оранжерее нужно находиться в защитной маске.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?