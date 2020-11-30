В томском Ботсаду зацвели царицы орхидей– каттлеи

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В это время в Сибирском ботаническом саду продолжается лето и цветут редкие сорты орхидей, в том числе их королевы – каттлеи. Пик цветения орхидей — декабрь, поэтому почти все растения этого вида сейчас набирают цвет, сообщает ТГУ.

«Сейчас в оранжерее сада цветет орхидея дендрохилум Кобба (Dendrochilum cobbianum). Название этого рода происходит от древнегреческих слов dendron («дерево») и chilos («губа»), – рассказывает руководитель экскурсионного бюро СибБС Анастасия Войцеховская. – Вид был назван в честь английского предпринимателя и коллекционера Уолтера Кобба, в теплице которого он впервые в Европе зацвел. Обитает дендрохилум на Борнео и Филиппинах. Наш экземпляр привезен в 2013 году из БИН РАН Санкт-Петербурга».

Фото: ТГУ

В Ботсаду говорят, что оригинальные колосовидные соцветия этих орхидей имеют еще и необычный аромат. Запах сложно описать, он воспринимается субъективно и все описывают его по-разному: кто-то считает тонким и приятным, кто-то сладким, древесным, а кому-то он напоминает запах химикатов, чистящих средств или аромат насекомых.

«Продолжают радовать своим цветением королевы орхидей – каттлеи. Недавно еще один экземпляр из коллекции СибБС расцвел ароматными красными цветами с фиолетовой губой. Наряду с этим сейчас цветут цимбидиумы, орхидеи-бабочки, пестролистные драгоценности – лудизии – и болотная орхидея – скрученник, или «локоны кивающей девушки», — рассказали в пресс-службе ТГУ.