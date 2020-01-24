В томском аэропорту ввели дополнительные меры из-за коронавируса в Китае

«На международных рейсах организован санитарно-карантинный контроль, работают специалисты Роспотребнадзора. Когда самолет приземляется, специалист выясняет у экипажа, были ли жалобы у пассажиров, наблюдались ли признаки какого-либо заболевания. При необходимости у граждан измеряют температуру, применяют тепловизор. Сейчас и нашему ведомству рекомендовано усилить контроль в медицинских учреждениях Томской области», — рассказал представитель Роспотребнадзора.

Сейчас осматриваются не все пассажиры, а лишь те, у кого замечены какие-либо симптомы разных заболеваний.

Дополнительные меры также ввели другие сибирские аэропорты: в Новосибирске, Красноярске, Иркутске все пассажиры, прилетающие из Китая, проходят усиленный эпидемический контроль. Наблюдение начинается во время полета экипажем, затем пассажиров осматривают в аэропорту. При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что вирус имеет инкубационный период 7-10 дней, поэтому симптомы заболевания могут проявиться позже. Если после возвращения у вас наблюдаются повышенная температура, кашель, головная боль, нужно обратиться в медучреждение и указать, из какой страны вы недавно вернулись.





Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. Отметим, по данным на 23 января, в России не было выявлено случаев заболевания коронавирусом. С подозрениями на вирус госпитализировали пассажира, который прилетел в Пулково из Тайланда, однако опасения не подтвердились.





По данным на 24 января, в Китае из-за коронавируса погибли 25 человек, 830 заражены. Девять городов китайской провинции Хубэй вслед за Уханем, где зафиксировали вспышку нового типа коронавируса, временно полностью остановили транспортное сообщение. Первые вспышки пневмонии неизвестного происхождения произошли в Китайской традиции Ухань в конце декабря 2019 года. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Позже выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. Сейчас он распространился за пределы Китая, случаи зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.





«Пока информации о вирусе недостаточно. Однако новые вирусы выявляются постоянно и поводов для паники нет. По предварительным данным Роспортребнадзора, этот коронавирус уступает по потенциальной опасности другим известным вирусам этой группы. <...> По данным ВОЗ, не исключена возможность заражения людей при контакте с инфицированными животными, употреблении непрожаренного, сырых яиц. Продуктов и вещей, завезенных из Китая опасаться не стоит», — прокомментировали ситуацию эксперты проекта СибГМУ «Томская область — территория здоровья».





Отметим, по данным статистики, Сибирь — привлекательный регион для китайских путешественников. Чаще всего туристы из Китая приезжают на Байкал через Иркутск. Только с января по сентябрь 2019 года в Иркутскую область приехали около 500 тысяч иностранных туристов, при этом 300 тысяч из Китая.









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