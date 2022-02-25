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В томской школе открылась мастерская по переработке пластика

ТВ2 ТВ2

В Заозерной школе № 16 открылась мастерская по переработке вторсырья. В ней ученики школы смогут самостоятельно перерабатывать пластик и создавать из вторсырья новые предметы.

Автор:  Мэрия Томска
Автор:  Мэрия Томска

«Очень важно, что такие проекты появляются в томских школах. Ребята смогут сами получить прикладной опыт и узнать о возможностях вторичной переработки полимеров, что, в свою очередь, будет развивать у школьников осознанный подход к вопросам экологии», — отметил глава департамента образования мэрии Томска Максим Савенков.

В мастерской установлены специальные приборы для переработки сырья: дробилка для пластика, термопластоавтомат и пресс-формы. После сортировки по цвету и категориям пластик измельчают в дробилке, нагревают до состояния однородной массы, а затем разливают по формам.

Мастерскую открыли в рамках социально-экологического проекта «Мастерская ресайклинга». Также в 13 школах Томска поставили контейнеры по сбору крышек от пластиковых бутылок, часть из них поступает в мастерскую в школе № 16, остальное — перерабатывают профильные организации.

Ранее из дворов Томска вывезли все контейнеры для сбора вторсырья — обслуживавшая их компания «АБФ-Логистик» объяснила это убыточностью проекта. Единственным доступным для жителей города способом отправить вторсырье на переработку остались экопункты, которых в Томске всего четыре.

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