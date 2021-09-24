В томской школе №16 открылся ресурсный класс для детей с ограниченными возможностями здоровья

В новом корпусе Заозёрной средней общеобразовательной школы № 16 открылся ресурсный класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска. Создание такого класса — совместный проект департамента образования и ассоциации «Союз родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства».

В ходе подготовительных работ осуществлялась закупка учебно-методических и дидактических комплектов для инклюзивного образования, мягких кресел-мешков, комплексов для отдыха и сенсорной разгрузки, а также интерактивные доски, проекторы для песочной студии и так далее. На эти цели департамент образования выделил дополнительные средства в размере более 1 миллиона рублей. Кроме того, педагоги учреждения разработали адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ, подготовили индивидуальные учебные планы и маршруты для каждого ученика. В настоящее время в школе ведут реконструкцию и ремонт помещений.

Отмечается, что инклюзивное образование в общеобразовательных классах начального и основного общего образования начали получать шесть детей с ОВЗ. Дополнительные уроки по общеобразовательным предметам и коррекционно-развивающие занятия с «узкими» специалистами дети будут посещать в ресурсном классе во внеурочное время.