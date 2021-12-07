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В Томской области завершили съемки программы «Поедем, поедим!» телеканала НТВ

ТВ2 ТВ2

В Томской области завершились съемки программы телеканала НТВ «Поедем, поедим!». В выпуске расскажут о туристических и гастрономических особенностях региона, сообщает областная администрация. 

Сообщается, что ведущий программы Федерико Арнальди во время съемок увидел деревянное зодчество и памятники Томска, на улицах города пообщался со студентами, попробовал местный фастфуд  — блины с разными начинками. Также он проехал по области и продегустировал блюда из медвежатины, лосятины и стерляди. На вертолете летал в Парабельский район, где купался на местных горячих источниках и знакомился с кухней коренных народов севера  — селькупов. Ведущего катали на собачьих упряжках и приглашали на производство кедрового молока в компанию «Сава».

 

Автор:  Администрация Томской области
Федерико Арнальди

Съемки проводились при поддержке администрации Томской области и авиапредприятия «Ельцовка».

Выпуск о Томской области выйдет в эфир 18 декабря в 08.45.

Отметим, Томск уже был героем передачи в январе 2015 года. Тогда в регион приезжал ведущий Джон Уоррен. Он побывал в парке «Околица», на Таловских чашах, в Богоявленском соборе, Ботаническом саду и Музее редких книг. В программе рассказывалось о местных продуктах, в том числе кедровом молоке и варенье из шишек.

«Поедем, поедим!» описывается на сайте канала, как гастрономическая карта мира, в которой рассказывается о самых ярких вкусах национальных кухонь страны. В поездках ведущий знакомится с представителями необычных профессий, малочисленных народов, продолжателей древних ремесел и россиянами, живущими в самых неожиданных уголках планеты. Он пробует местную еду и готовит лучшие блюда национальной кухни.

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