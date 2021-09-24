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В Томской области заработала первая мобильная стоматология

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Первый мобильный стоматологический комплекс поступил в Кривошеинскую районную больницу, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Он может обслуживать до 20 человек в день, чем закрывает потребность в помощи стоматолога для жителей отдаленных сел.

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Первыми пациентами мобильной стоматологии стали жители села Новокривошеино. В ближайший месяц стоматология «на колесах» посетит Белосток, Никольск, Иштан и Пудовку.

«В передвижном стоматологическом комплексе созданы все условия для оказания пациентам качественной стоматологической помощи. Специалисты могут проводить практически все манипуляции, в том числе делать рентген-снимки», — отмечает заместитель начальника облздрава по развитию Александр Таранов.

Мобильный стоматологический комплекс приобретен за 7 миллионов в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». До конца 2021 года по этой же программе в регион поступит еще один мобильный стоматологический комплекс, а также пять передвижных ФАПов и врачебная амбулатория. Комплексы будут распределены в Асиновский, Томский, Бакчарский, Чаинский и Молчановский районы. Всего на их приобретение из федерального бюджета выделено 72,3 миллиона рублей.
 

фотографии пресс-службы администрации Томской области

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