В Томской области заработала единая регистратура для пациентов с респираторными симптомами

Единая регистратура по оказанию неотложной помощи для пациентов с респираторными симптомами заработала в Томской области на базе Центра удаленного медицинского мониторинга. Теперь звонки в поликлинику томичей с признаками респираторного заболевания будут переадресовываться в центр на номер 8 (3822) 777-200.

«Прошлой осенью во время подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией из-за высокой загруженности медучреждений пациенты не всегда могли оперативно дозвониться, чтобы вызвать врача на дом. Такой ситуации повториться не должно, в этом году мы централизуем такие звонки», — пояснила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелёва.

Медики — операторы центра — на основе специально разработанных чек-листов будут оценивать тяжесть состояния обратившегося и определять дальнейшую маршрутизацию.

«Если пациенту требуется осмотр врача и у него есть возможность самостоятельно, без использования общественного транспорта, обратиться в специально организованное на базе больницы №3 отделение неотложной амбулаторной помощи, врач его записывает на прием. При отсутствии такой возможности, к пациенту направляется респираторная бригада, — пояснила Наталия Метелёва. — Если пациенту требуется экстренная медицинская помощь, к нему направят бригаду скорой помощи, а если у обратившегося выявлен диагноз COVID-19, но у него нет симптомов заболевания, специалисты центра будут проводить мониторинг его состояния дистанционно».

Пока единая регистратура работает в пилотном режиме — к ней подключены поликлиники №№ 1, 4 и 10, больницы №№ 2 и 3, а также медсанчасть «Строитель». Позже в проект вступят и другие медицинские учреждения Томска.

Обратиться в центр удаленного мониторинга томичи с респираторными заболеваниями и COVID-19 могут также самостоятельно по телефону 8 (3822) 777-200.