В Томской области запретили массовые мероприятия на открытом воздухе

В Томской области с 19 июля запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе. Такое решение принял региональный оперштаб, который ввел двухнедельный запрет.

«С понедельника решением штаба мы вводим двухнедельный мораторий на все массовые мероприятия на открытом воздухе, — сообщила заместитель руководителя оператштаба, вице-губернатор Томской области по социальной политике Алёна Левко. —Концерты и киносеансы в закрытых помещениях с посадочными местами могут проходить при условии соблюдения 50-процентой заполняемости. Спортивные мероприятия разрешены только при отсутствии болельщиков».

Вице-губернатор уточнила, что такое решение оперштаб принял в соответствии с постановлением главного санитарного врача России, которое определяет методику принятия решений в части проведения массовых мероприятий. Согласно этой методике, решение об ограничительных мероприятиях на 14 дней принимается в случае роста коэффициента распространения инфекции, темпа прироста заболеваемости на неделю и охвата населения ПЦР-тестированием.