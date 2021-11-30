В Томской области зафиксировано 245 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 55 848 человек, 40 168 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 630 человек.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 30 ноября, в городе за все время выявили 15 699 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 246 человек.

За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 1 229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 442 человека.