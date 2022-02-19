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Новости

В Томской области зафиксирован новый максимум заражения коронавирусом за сутки

ТВ2 ТВ2

1 101 случай заражения коронавирусом подтвердился в Томской области за последние сутки. Это новый максимум за все время пандемии. Выздоровели 167 человек, госпитализировали — 120. Известно о трех летальных случаях за сутки.

Всего за время пандемии коронавируса в Томской области переболели 85 675 жителей региона, 66 462 пациента выздоровели, 733 умерли. Северск в эту статистику не входит. Там, по данным ФМБА России на 18 февраля, в закрытом городе с начала пандемии зарегистрировано 24 896 случаев, выздоровели 21 157 человек.

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 15 062 человек. Число подтвержденных случаев заражения возросло на 179 147, до 15 199 720. Число летальных случаев — 798. За сутки 191 098 человек выздоровели после заражения ковидом.

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