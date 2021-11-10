В Томской области зафиксирован новый антирекорд количества заболеваний коронавирусом за сутки

275 новых случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Это максимум за все время. Вылечились от инфекции 45 человек, сообщается о трех летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 50 516 человек, 38 802 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 608 человек. Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 10 ноября, в городе за все время выявили 13 616 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 11 087 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 38 058 человек, выздоровели 34 565 человек, умерли за сутки 1 239 человек. Это новый максимум смертей от ковида за все время пандемии.