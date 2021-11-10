В Томской области зафиксирован новый антирекорд количества заболеваний коронавирусом за сутки

275 новых случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Это максимум за все время. Вылечились от инфекции 45 человек, сообщается о трех летальных случаях.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 50 516 человек, 38 802 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 608 человек.
Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 10 ноября, в городе за все время выявили 13 616 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 11 087 человек.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 38 058 человек, выздоровели 34 565 человек, умерли за сутки 1 239 человек. Это новый максимум смертей от ковида за все время пандемии.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что нынешняя волна коронавируса в РФ распространяется быстрее предыдущих.
«Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения», — сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся больше 1,33 млн россиян. По словам министра, данная цифра очень высокая. Из них порядка 258 тыс. пациентов с ковидом на сегодняшний день госпитализированы, 30 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии.
«При этом, по его мнению, введение нерабочих дней по стране позволило добиться снижения роста заболеваемости, и в общем по стране число пациентов с ковидом не прирастает. "Не во всех регионах пока, но наметилось снижение. В общем по стране количество пациентов не прирастает», — отметил министр.