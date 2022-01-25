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В Томской области за сутки от коронавируса умерли три человека

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В Томской области за сутки зафиксировали 171 новый случай заражения коронавирусом,  497 человек выздоровели, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Ковид стал причиной смерти трех томичей.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 65 065 человек, 60 531 пациент выздоровел. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 699 человек.

В эту статистику не входит Северск, по официальным данным на 24 января, в городе за все время выявили 17 819 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 302 человека. О смертности пациентов с коронавирусом Северск информации не предоставляет.

В России за сутки выявили 67 809 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум. Умерли 681 человек. Вылечились 26 404 пациента.

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