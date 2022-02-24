В Томской области за пять лет стало на четыре тысячи меньше мужчин

Томскстат составил демографический портрет мужчин Томской области. Статисты на 1 января 2021 года насчитали в регионе 502 тысячи мужчин. За пять лет, в сравнении с 1 январем 2017 года, их число уменьшилось на 4,1 тысяч человек.

При этом мужчин, живущих в городе, стало меньше на 4,3 тысячи человек (всего 357,7 тысяч), живущих в селах, наоборот, стало немного – на 200 человек (всего 144,3 тысяч). В общей численности населения доля мужчин – 46,9%. На 1000 мужчин в регионе приходится 1132 женщины, как и пять лет назад.

«На начало 2021 года доля самых юных (от 0 до 15 лет) составляла 20,8% (104,4 тыс. человек); трудоспособного возраста (16-60 лет) – 64,3% (322,7 тыс. человек); от 61 года и старше – 14,9% (74,9 тыс. человек). В нашей области живет 2974 мужчины, достигших достойного возраста 85 лет и старше, а мужчин – долгожителей, чей возраст превысил 100 лет, среди них – 100», — рассказали в Томскстате.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни мужчин, которые родились в 2019 году, составляла 67,7 года, в 2015 году – 65,9 года, но в 2020 году статисты снизили ее до 66 лет. Женщины в среднем живут дольше на десять с лишним лет: в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни составляла 76,4 года (в 2019 году – 77,9 лет). Отметим, ожидаемая продолжительность жизни при рождении показывает число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся в каком-то году, но при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким же, как сейчас.

«Средний возраст мужчин в 2020 г. составил 36,6 лет, городских жителей – 36,1 года, жителей села – 37,8 года. За 5 лет средний возраст мужчин увеличился почти на год, в 2016 г. он составлял 35,7 лет», — отметили в ведомстве.