В Томской области за лето утонули 18 человек, в том числе трое детей

В 2021 году на водоемах Томской области утонули 18 человек, включая троих детей, сообщает обладминистрация. По статистике спасательных служб, в регионе ежегодно происходит около 60 происшествий на воде, до 40 из них заканчиваются смертельным исходом, 5-7 случаев — гибелью детей.

Статистика последних пяти лет показывает, что большинство летних ЧП — 85 % от общего числа — случились на необорудованных пляжах и связаны с купанием в алкогольном опьянении (68 %), отсутствием контроля за детьми со стороны взрослых (15 %) и неумением плавать (17 %). Причинами остальных 15 % несчастных случаев на водных объектах стали иные нарушения мер безопасности.

В минувший купальный сезон собственники ввели в эксплуатацию лишь три из пяти состоящих на учете пляжа. Ряд муниципалитетов оборудовали спасательные посты вблизи народных соляриев: Северск (КПП Парковая, КПП Дельфин, оз. Мальцево, оз. Круглое), Больше-Дороховское сельское поселение (Асиновский район), Заречное сельское поселение (Томский район, с. Коларово), Спасское сельское поселение (Томский район, п. Кафтанчиково и д. Казанка), город Томск (ул. Мельничная, 13).

В летний сезон 2021 года в несанкционированных местах купания установлены 211 запрещающих аншлагов.

Муниципалитетам комиссия по ЧС поручила спланировать финансирование на обустройство пляжей в 2022 году, изготовление информационных знаков и организацию работы всесезонных спасательных постов.