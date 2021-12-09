В Томской области выявили шесть нелегальных финансовых организаций с начала 2021 года

Четыре организации незаконно использовали наименование микрокредитных компаний. Ранее их исключили из государственного реестра МФО, но название они не изменили. Одна компания работала с клиентами под видом легального ломбарда. В работе еще одной организации эксперты увидели признаки финансовой пирамиды. Такой вид нелегальной деятельности, по мнению специалистов, представляет наибольшую опасность. Деятельность пирамид часто не привязана к территории, поэтому они могут отработать схему в одном городе или регионе и быстро распространиться на других территориях.

«В конце года, когда люди получают различные выплаты и бонусы, количество предложений выгодно их вложить растет. Инвестиционные интернет-проекты, не открывая офис, завлекают людей яркой рекламой в соцсетях, гарантируют высокий доход без риска. Некоторые предлагают людям отправиться в путешествие за полцены, получить кэшбек за покупку ювелирных украшений и даже погасить за них кредит при условии, что они приведут в компанию других должников. Во всех случаях распознать финансовую пирамиду не сложно. Вам гарантируют доход, отсутствие рисков и нужно вовлечь в проект еще кого-то. Соберите информацию о компании, скорее всего вы не сможете найти подтверждения ее реальной инвестиционной или предпринимательской деятельности», — объясняет управляющая томским отделением Банка России Елена Петроченко.

Эксперты советуют каждый раз перед тем, как доверить сбережения или взять в долг, начать с двойной проверки организации. Нужно узнать, состоит ли участник финансового рынка в государственном реестре или имеет лицензию Банка России, и нет ли его в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. С компаниями, которые есть в последнем списке, не стоит иметь дел.

Специалисты отмечают, что список нелегальных компаний обновляется каждый день и сейчас в нем около четырех тысяч компаний. В декабре в него включили сразу 38 компаний с признаками финансовой пирамиды.