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В Томской области возобновятся проверки масочного режима

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С 1 ноября в Томской области возобновятся проверки эпидрежима. В частности, контроль за соблюдением масочного режима вновь усилят в маршрутном транспорте, кафе, магазинах и торговых центрах. Сейчас правоохранители совместно с муниципалитетами уже верстают графики выхода в рейды, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Ранее такие проверки были сведены к минимуму в связи с улучшением эпидситуации. Сегодня эксперты предупреждают о риске четвертой волны заболевания коронавирусом и нам важно сдержать ее развитие, а лучше вовсе предотвратить. Усиление мер безопасности и своевременная вакцинация дает нам такой шанс», — прокомментировал предстоящие рейды замгубернатора Игорь Толстоносов.

Напомним, масочный режим в Томской области введен 18 мая 2020 года, за его нарушение введены предупреждения и штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. С 8 ноября 2021 в регионе вводятся новые правила для гостей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских.

Нарушителям масочного режима грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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