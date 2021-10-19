В Томской области возобновятся проверки масочного режима

С 1 ноября в Томской области возобновятся проверки эпидрежима. В частности, контроль за соблюдением масочного режима вновь усилят в маршрутном транспорте, кафе, магазинах и торговых центрах. Сейчас правоохранители совместно с муниципалитетами уже верстают графики выхода в рейды, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Ранее такие проверки были сведены к минимуму в связи с улучшением эпидситуации. Сегодня эксперты предупреждают о риске четвертой волны заболевания коронавирусом и нам важно сдержать ее развитие, а лучше вовсе предотвратить. Усиление мер безопасности и своевременная вакцинация дает нам такой шанс», — прокомментировал предстоящие рейды замгубернатора Игорь Толстоносов.

Напомним, масочный режим в Томской области введен 18 мая 2020 года, за его нарушение введены предупреждения и штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. С 8 ноября 2021 в регионе вводятся новые правила для гостей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских.