В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Кожевниковского района

Региональный Следственный комитет по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении главы Кожевниковского района. Александр Малолетко подозревается в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий».
По предварительным данным, Малолетко в апреле 2020 года заключил между администрацией и одной из организаций Томской области муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в с. Кожевниково. По условиям контракта, работы в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» должны были быть выполнены до конца 2020 года.
«Однако извещение о начале строительства очистных сооружений в с. Кожевниково в орган государственного строительного надзора не поступало, надзор в отношении объекта реконструкции не осуществлялся. Несмотря на то, что объект фактически не был введен в эксплуатацию и не было получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта, в декабре 2020 года все работы подозреваемым были приняты и оплачены в полном объеме», — сообщает СКР.
Ведомство отмечает, что также в ноябре 2021 года Александр Малолетко от имени администрации Кожевниковского района Томской области заключил контракт на выполнение режимно-наладочных работ на реконструируемом объекте. При этом эти работы уже были предусмотрены и оплачены по заключенному в апреле 2020 года муниципальному контракту.
В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Александр Александрович Малолетко родился в 1972 году в селе Кожевниково. Окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК» и Томский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовой путь начал в 1995 году с должности землеустроителя в Кожевниковской сельской администрации, где затем стал заместителем руководителя, а с 1999 года — главой. В 2015-м назначен первым заместителем главы Кожевниковского района. В 2016 году назначен первым заместителем Главы Кожевниковского района по социальной политике и стратегическому развитию.
В октябре 2019 года по результатам конкурса избран на должность главы Кожевниковского района.