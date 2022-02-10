В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Кожевниковского района

Региональный Следственный комитет по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении главы Кожевниковского района. Александр Малолетко подозревается в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий».

По предварительным данным, Малолетко в апреле 2020 года заключил между администрацией и одной из организаций Томской области муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в с. Кожевниково. По условиям контракта, работы в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» должны были быть выполнены до конца 2020 года.

«Однако извещение о начале строительства очистных сооружений в с. Кожевниково в орган государственного строительного надзора не поступало, надзор в отношении объекта реконструкции не осуществлялся. Несмотря на то, что объект фактически не был введен в эксплуатацию и не было получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта, в декабре 2020 года все работы подозреваемым были приняты и оплачены в полном объеме», — сообщает СКР.

Ведомство отмечает, что также в ноябре 2021 года Александр Малолетко от имени администрации Кожевниковского района Томской области заключил контракт на выполнение режимно-наладочных работ на реконструируемом объекте. При этом эти работы уже были предусмотрены и оплачены по заключенному в апреле 2020 года муниципальному контракту.

В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.