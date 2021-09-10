В Томской области видеонаблюдение будет идти на всех избирательных участках, сообщает пресс-служба обладминистрации. Трансляцию можно будет посмотреть в онлайн-режиме на 307 участках, на остальных будет идти запись с длительным хранением - от 3 до 12 месяцев.

Видеокамеры будут работать во время голосования и при подсчете голосов избирателей. В поле зрения камер должны быть в том числе помещения для голосования, места выдачи бюллетеней, КОИБы, сейфы, где хранятся пакеты с бюллетенями проголосовавших избирателей, места подсчетов голосов и погашения неиспользованных бюллетеней.

Посмотреть трансляцию можно будет в Центре видеонаблюдения Томской области. Он откроется 17 сентября одновременно с открытием избирательных участков.

Принять участие в работе Центра может любой гражданин старше 18 лет, подавший заявку. В заявке необходимо указать паспортные данные, планируемое время участия в работе центра, номера избирательных участков, работу которых гражданин собирается контролировать по видеотрансляции, адрес электронной почты и контактный телефон и отправить на электронный адрес Общественной палаты Томской области opto@tomsk.gov.ru.

Кроме того, персональный доступ к видеотрансляции будет у всех зарегистрированных партий и кандидатов. Формы для участия размещены на сайте Общественной палаты Томской области.