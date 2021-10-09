В Томской области, в Забайкалье и на Алтае остановлены полеты в малые аэропорты

Авиакомпания «СиЛА» («Сибирская легкая авиация») приостановила полеты в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за новых требований по безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца перевозчика Андрея Богданова.
Согласно постановлению правительства № 1603 от 5 октября 2020 года, малые аэропорты обязаны работать только при соблюдении определенных требований, среди которых установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и другие. Малым аэропортам эти требования выполнить невозможно.
Уточним, что «СиЛА» и «Аэросервис» — единственные перевозчики между малыми аэропортами в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае. По словам Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены об остановке полетов, а Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления воздушного транспорта получили письма-извещения о приостановке работы 15 посадочных площадок.
Представитель министерства регионального развития Республики Алтай подтвердил остановку полетов. В правительствах Забайкалья и Томской области на запрос РБК пока не ответили.
В июле мы рассказывали про состояние малой авиации в России.
«Я могу сказать только одно: малой авиации в России нет, — говорила депутат Госдумы Вера Ганзя. Последние несколько лет она очень активно занимается проблемами малой авиации. — Если мы сравним со странами Запада, США, Канада, то увидим, что Россия по протяженности самая большая страна, но все перелеты завязаны на Москве. Крупные компании обеспечивают перелеты на длительные расстояния, но им неинтересны межрегиональные перевозки. А уж межмуниципальные, тем более. Они у нас находятся под фактическим запретом».
Она отметила, что все правила перелетов в России приведены в соответствие с международными.
«Но Росавиация почему-то очень избирательно подходит к международным авиационным правилам. В федеральные авиационные правила попадают исключительно запреты. Это касается, например, эксплуатации легких и сверхлегких воздушных судов. Есть федеральное авиационное правило 246. Оно предусматривает одинаковое требование, как к крупным компаниям, так и к маленьким, которые эксплуатируют Ан-2, например. А вообще, мы же понимаем, что у нас и крупных авиационных компаний не так много, конкуренции практически нет».
Так, в правилах прописано необходимое количество штатных единиц, которые должны заниматься обслуживанием самолетов и аэропорта. По оценкам, для этого нужно не менее семи-десяти человек.
«Для крупных компаний это нормально и правильно. Но если у эксплуатанта один самолет, то зачем такие требования. Я считаю, что они избыточны и выполнить их практически невозможно. Стоимость самолета 20 млн рублей. Чтобы обеспечить его вылет, то надо не менее 100 млн рублей. Какой смысл? Заранее этими правилами рынок малой авиации просто задушен».