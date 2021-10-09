В Томской области, в Забайкалье и на Алтае остановлены полеты в малые аэропорты

Авиакомпания «СиЛА» («Сибирская легкая авиация») приостановила полеты в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за новых требований по безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца перевозчика Андрея Богданова.

Согласно постановлению правительства № 1603 от 5 октября 2020 года, малые аэропорты обязаны работать только при соблюдении определенных требований, среди которых установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и другие. Малым аэропортам эти требования выполнить невозможно.

Уточним, что «СиЛА» и «Аэросервис» — единственные перевозчики между малыми аэропортами в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае. По словам Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены об остановке полетов, а Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления воздушного транспорта получили письма-извещения о приостановке работы 15 посадочных площадок.

Представитель министерства регионального развития Республики Алтай подтвердил остановку полетов. В правительствах Забайкалья и Томской области на запрос РБК пока не ответили.