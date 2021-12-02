В Томской области увеличили компенсацию за газификацию жилья

В 2022 году минимальный размер компенсации за газификацию жилья составит 50 тысяч рублей, максимальный — 100 тысяч. Соответствующий закон подписал губернатор области Сергей Жвачкин.

В Томской области до 100 тысяч рублей увеличивается выплата семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума (сейчас компенсация составляет 60 тысяч рублей).

При доходе от одного до полутора прожиточных минимумов размер выплаты увеличится до 70 тысяч рублей (сейчас он составляет 30 тысяч). С 15 тысяч до 50 тысяч увеличится компенсация семьям с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов.

Без учета дохода сертификат на газификацию домовладения номиналом в 100 тысяч рублей смогут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также инвалиды боевых действий.

Право на получение сертификата имеют собственники жилья, которые живут в нем постоянно. Средствами сертификата можно оплатить услуги подрядной организации, погасить целевой кредит или компенсировать собственные расходы, предоставив подтверждающие документы. Сертификат действует в течение двух лет.

В 2021 году компенсацию по сертификатам на газификацию жилья в Томской области уже получили 166 семей, расходы регионального бюджета на эти цели составили более 7 миллионов рублей. Больше всего сертификатов и выплат компенсаций по ним получили жители Томска и Колпашевского района.

Сертификаты на компенсацию затрат на газификацию можно получить в МФЦ «Мои документы», выплата по ним оформляется в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.