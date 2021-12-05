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В Томской области усилили охрану молодых елей и пихт перед Новым годом

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Традиционная предновогодняя акция «Ель» стартовала в лесах Томской области. Она направлена на защиту молодых хвойных деревьев от незаконной вырубки.

В лесах региона усилили охрану елей и пихт: ловить нарушителей, незаконно вырубающих хвойные деревья, будут специалисты госконтроля, а также лесничие и сотрудники полиции. 

Кроме штрафа в 5 тыс. рублей (для юридических лиц он составляет 500 тыс.) за незаконную вырубку грозит и конфискация орудия преступления. Если ущерб от действий человека превысит 5 тыс. рублей, на него будет заведено уголовное дело, наказание по которому составит от 2 до 7 лет.

Сообщить о незаконных вырубках можно на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00. А также через сайт департамента лесного хозяйства.

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