В Томской области усилят контроль за соблюдением ковидных ограничений

Томский губернатор Сергей Жвачкин поручил усилить контроль за соблюдением режима ограничений и увеличить ПЦР-тестирование в период нерабочих дней. Напомним, в Томской области они продлены до 15 ноября. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Жвачкин поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на всех видах транспорта (авиационном, железнодорожном, автомобильном) во всех муниципалитетах, включая регулярное проведение дезинфекции на общественном транспорте, такси и в местах ожидания (вокзалах).

«Регулярные перевозки по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам должны осуществляться только при наличии защитных масок у всех пассажиров. Органы местного самоуправления должны увеличить количество пассажирского транспорта на регулярных маршрутах», — сообщили в оперштабе.

Организации, управляющие многоквартирными домами, должны обеспечивать санитарную обработку не менее одного раза в сутки всех помещений общего пользования, включая обработку перил, ручек дверей, выключателей.

Также губернатор поручил увеличить количество ПЦР-исследований для раннего выявления новой коронавирусной инфекции до 400 тестов в сутки на 100 тысяч населения. Также в регионе должны быть приостановлены профосмотры и диспансеризация граждан за исключением углубленной диспансеризации пациентов, перенесших СOVID-19.

Заместителю по экономике Андрею Антонову глава региона поручил регулярно информировать предприятия малого и среднего бизнеса об имеющихся федеральных и региональных мерах поддержки, а при необходимости внести предложения о новых видах помощи.

Региональный штаб информирует, что дополнительные дни каникул, с 8 по 14 ноября включительно объявлены как для школьников, так и студентов колледжей и техникумов Томской области. Студенты университетов в этот период будут учиться в дистанционном формате. Занятия в учреждениях дополнительного образования в этот период не проводятся, в детских садах будут работать только дежурные группы.

Ранее сообщалось, что с 15 октября в Томской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий работников, а с 8 ноября в регионе начнут действовать новые ограничения для посещения общественных мест.

Добавим, что Томская область - это второй регион, в котором продлили нерабочие дни. Ранее такое решение приняли власти в Новгородской области.