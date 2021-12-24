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Пятилетняя программа капремонта школ стартовала в Томской области

ТВ2 ТВ2

В 2022 году в Томской области стартует программа капитального ремонта школ. Согласно поручению главы региона Сергея Жвачкина, за пять лет нужно отремонтировать не менее 83 объектов.

За счет федерального бюджета в 2022-2023 будут отремонтированы 23 здания школ в 11-ти муниципальных образованиях региона. На эти цели региону выделят больше  2,2 миллиарда рублей. Софинансирование из регионального бюджета составит 849 миллионов рублей. 

В частности, в программу вошли 8-й лицей Томска, школы из сел Михайловка и Семеновка, поселка Причулымский Зырянского района, из Комсомольска и Куянова Первомайского района, из Новониколаевки и Ново-Кускова Асиновского района и многие другие.

«Президент Владимир Путин на пресс-конференции подчеркнул, что ускоренными темпами по всей стране будут отремонтированы, в первую очередь, сельские школы. Они есть и в нашей программе. Полностью разделяю позицию главы государства: в каком бы уголке страны и региона ни жили дети, каждому ребенку должно быть доступно качественное образование в современных и безопасных условиях. Для власти эта задача одна из приоритетных», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Ранее замгубернатора Александр Феденев отмечал, что основные работы в рамках программы начнутся не раньше 2023 года. В 2022 году будет проводиться обследование и разработка ПСД.

В целом, по оценкам, для ремонта школ, детсадов и других объектов социальной сферы только Томску нужно 3,5 млрд рублей. На то, чтобы закрыть самые острые потребности Томска необходимо больше 741 млн рублей. 

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