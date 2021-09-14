В Томской области сняли ограничения на ночную работу ресторанов

«Социальная дистанция, маски и дезинфекция рук остаются обязательными. Продолжается и вакцинация. Меня радует, что и студенты, и преподаватели, и малый бизнес активно в нее включились. Темпы вакцинации ни в коем случае нельзя снижать, если мы хотим жить нормальной полноценной жизнью. И тем, кто еще не сделал прививку, очень советую не затягивать», — подчеркнул Жвачкин.

По словам главы региона, сейчас коэффициент распространения инфекции устойчиво снижается, однако требований Роспотребнадзора это не отменяет.

«Эпидобстановка позволяет нам разрешить работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время. Напоминаю о главном принципе, которым мы руководствуемся при принятии решений: найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них. Нужно не душить бизнес, а при малейшей возможности снимать ограничения», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения на работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время.

Напомним, в Томской области до 1 октября действует режим ограничений. В частности, в регионе из-за режима ограничений запрещены массовые мероприятия, а при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках. В случае нарушений жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях предусматриваются штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 42 124 человека, число выздоровевших достигло 35 518 пациентов. Умерло от коронавируса в Томской области за все время 552 человека.

Северск в данную статистику не входит. По данным на 13 сентября в городе с начала пандемии зарегистрировано 10 252 случая заболевания COVID-19, 9 548 человек выздоровели.