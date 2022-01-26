В Томской области скорректируют нормативы накопления мусора

Департамент природных ресурсов Томской области проведет исследования для определения новых нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Замеры количества образующегося мусора будут проводить на протяжении недели в каждое время года.
Как поясняют в департаменте, именно из среднего норматива накопления мусора рассчитывается стоимость вывоза отходов. Сейчас в регионе действуют нормативы, принятые в 2017-2018 годах. Согласно данным, актуальным на конец 2019 года, нормативы для жилых домов в Томской области — самые высокие в Сибири, только для частных домов, расположенных в районах области, установлены аналогичные другим регионам нормы.
Подавляющее большинство документов, определяющих нормативы по обращению с ТКО в регионах, принято в 2017-2019 годах и действует до сих пор, как и в Томской области. Вот как выглядит график сравнения нормативов в регионах Сибири:
Нормативы, установленные для предприятий, в Томской области также выше, чем в других сибирских регионах. В 2019 году внимание на это обращали активисты ОНФ, а бизнес-омбудсмен Борис Титов просил Генпрокуратуру разобраться, почему нормативы на вывоз мусора в регионах различаются в сотни раз.
«Мы рассчитали, что если взять универмаг 100 кв. м в Томском районе, где индивидуальный предприниматель — он же и продавец, и уборщик. У него доля расходов на вывоз ТКО больше, чем налоговая нагрузка по ЕНВД. Еще и штрафы. Мы попросили департамент природных ресурсов ввиду сложившейся ситуации не кошмарить бизнес. Конечно, мы не получили ответов, каким образом эти цифры появились. Но нас выслушали, и мы видим, что никаких контрольных мероприятий не проводится. Людей пока не штрафуют», — отмечал тогда сопредседатель ОНФ Константин Юденко.
Замгубернатора Андрей Кнорр, курировавший реализацию мусорной реформы, в ответе ОНФ заявил, что «в настоящее время основания для корректировки нормативов накопления ТКО отсутствуют». Чиновник рассказал, что нормативы были установлены с помощью исследований, аналогичных тем, что областные власти собираются провести в этом году.