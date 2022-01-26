Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Томской области скорректируют нормативы накопления мусора
Новости

В Томской области скорректируют нормативы накопления мусора

ТВ2 ТВ2

Департамент природных ресурсов Томской области проведет исследования для определения новых нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Замеры количества образующегося мусора будут проводить на протяжении недели в каждое время года.

Как поясняют в департаменте, именно из среднего норматива накопления мусора рассчитывается стоимость вывоза отходов. Сейчас в регионе действуют нормативы, принятые в 2017-2018 годах. Согласно данным, актуальным на конец 2019 года, нормативы для жилых домов в Томской области — самые высокие в Сибири, только для частных домов, расположенных в районах области, установлены аналогичные другим регионам нормы.

Подавляющее большинство документов, определяющих нормативы по обращению с ТКО в регионах, принято в 2017-2019 годах и действует до сих пор, как и в Томской области. Вот как выглядит график сравнения нормативов в регионах Сибири:

Нормативы, установленные для предприятий, в Томской области также выше, чем в других сибирских регионах. В 2019 году внимание на это обращали активисты ОНФ, а бизнес-омбудсмен Борис Титов просил Генпрокуратуру разобраться, почему нормативы на вывоз мусора в регионах различаются в сотни раз.

«Мы рассчитали, что если взять универмаг 100 кв. м в Томском районе, где индивидуальный предприниматель — он же и продавец, и уборщик. У него доля расходов на вывоз ТКО больше, чем налоговая нагрузка по ЕНВД. Еще и штрафы. Мы попросили департамент природных ресурсов ввиду сложившейся ситуации не кошмарить бизнес. Конечно, мы не получили ответов, каким образом эти цифры появились. Но нас выслушали, и мы видим, что никаких контрольных мероприятий не проводится. Людей пока не штрафуют», — отмечал тогда сопредседатель ОНФ Константин Юденко.

Замгубернатора Андрей Кнорр, курировавший реализацию мусорной реформы, в ответе ОНФ заявил, что «в настоящее время основания для корректировки нормативов накопления ТКО отсутствуют». Чиновник рассказал, что нормативы были установлены с помощью исследований, аналогичных тем, что областные власти собираются провести в этом году.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.