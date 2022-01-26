В Томской области скорректируют нормативы накопления мусора

Департамент природных ресурсов Томской области проведет исследования для определения новых нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Замеры количества образующегося мусора будут проводить на протяжении недели в каждое время года.

Как поясняют в департаменте, именно из среднего норматива накопления мусора рассчитывается стоимость вывоза отходов. Сейчас в регионе действуют нормативы, принятые в 2017-2018 годах. Согласно данным, актуальным на конец 2019 года, нормативы для жилых домов в Томской области — самые высокие в Сибири, только для частных домов, расположенных в районах области, установлены аналогичные другим регионам нормы.

Подавляющее большинство документов, определяющих нормативы по обращению с ТКО в регионах, принято в 2017-2019 годах и действует до сих пор, как и в Томской области. Вот как выглядит график сравнения нормативов в регионах Сибири: