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В Томской области разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

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В Томской области сотрудники полиции разыскивают 17-летнюю Марию Лагутину, которая вечером 6 декабря ушла из дома по улице Обская села Озерное Колпашевского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

«По предварительным данным, девушка направилась по улице Трактовая села Озерное, где на участке местности около автодороги Колпашево — Чажемто — Томск села в автомобиль темного цвета и уехала в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: средний рост (160-165 см), среднее телосложение, русые волосы острижены в каре, окрашенные, корни имеют более светлый оттенок, кожа бледная.

Была одета в розовую вязаную шапку с эмблемой на передней части, розовую куртку-«парку» с карманами на груди и двумя шнурками в области пояса, темные джинсы, черные сапоги с высоким берцем (сзади кольцо — украшение), на руке носила резинку для волос темного цвета. С собой кожаный розовый рюкзак, красные проводные наушники, синий сотовый телефон «SPARK».

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшей, обратитесь в ОМВД России по Колпашевскому району по телефону 8-(38254) 535-22, 02 (102 с мобильного).

Автор:  пресс-служба УМВД России по Томской области
Автор:  пресс-служба УМВД России по Томской области
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