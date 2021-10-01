В Томской области разыскивают двоих подростков, пропавших в Зырянском

Двое подростков пропали в селе Зырянское Томской области, сообщает региональное УМВД. Полиция начала поиски.

30 сентября в дежурную часть сообщили, что вечером ушли из дома и не вернулись Яков Андреевич Ермашов 2005 года рождения и Евгений Васильевич Костылев 2006 года рождения.

Известно, что Яков Ермашов был одет в черную спортивную шапку, спортивный костюм черного цвета, темную куртку и джинсы синего цвета, обут в темные кроссовки. Евгений Костылев был в желтой куртке, темных штанах, кроссовках белого цвета, был в очках.

Всех, кто что-либо знает о пропавших, просят сообщать информацию в МВД по телефону: 02 (102 с мобильного телефона) или в отдел полиции по Зырянскому району: 8-952-888-02-48.