Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Томской области разыскивают двоих подростков, пропавших в Зырянском
Новости

В Томской области разыскивают двоих подростков, пропавших в Зырянском

ТВ2 ТВ2

Двое подростков пропали в селе Зырянское Томской области, сообщает региональное УМВД. Полиция начала поиски.

30 сентября в дежурную часть сообщили, что вечером ушли из дома и не вернулись Яков Андреевич Ермашов 2005 года рождения и Евгений Васильевич Костылев 2006 года рождения.

Известно, что Яков Ермашов был одет в черную спортивную шапку, спортивный костюм черного цвета, темную куртку и джинсы синего цвета, обут в темные кроссовки. Евгений Костылев был в желтой куртке, темных штанах, кроссовках белого цвета, был в очках.

Всех, кто что-либо знает о пропавших, просят сообщать информацию в МВД по телефону: 02 (102 с мобильного телефона) или в отдел полиции по Зырянскому району: 8-952-888-02-48.

Автор:  УМВД по Томской области
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.