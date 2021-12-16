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В Томской области разрешили проведение новогодних праздников с ограничениями

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Оперштаб Томской области разрешил проведение новогодних праздников при условии соблюдения эпидемиологических требований. Как сообщает обладминистрация, при проведении таких мероприятий будет необходима дезинфекция помещений, обеззараживание воздуха, ношение масок и соблюдение дистанции.

«В связи с тем, что нам удалось сдержать рост числа заболеваний, оперштаб принял решение разрешить проведение новогодних мероприятий с обязательным соблюдением санитарных требований», — рассказала замгубернатора по социальной политике Алена Левко.

При проведении новогодних корпоративов заполняемость помещения не должна превышать 70%, а у персонала заведения, где проходит праздник, должны быть документы о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Такие же требования предъявлены к аниматорам и артистам, выступающим на праздниках. 

Как сообщалось ранее, детские утренники и новогодние мероприятия в школах пройдут без родителей и отдельно для каждой группы или класса. Для детских новогодних спектаклей допустима заполняемость зала в 50%. Студентам колледжей и техникумов разрешат проведение новогодних мероприятий по группам.

Также обладминистрация порекомендовала магазинам перед новогодними праздниками увеличить количество работающих касс для рассредоточения потоков покупателей и продлить время работы вплоть до перехода на круглосуточный режим.

Вчера в Томске впервые с конца октября было выявлено менее 200 случаев заражения коронавирусом в сутки. Отметим, что в прошлом году при схожем уровне заболеваемости (180-190 случаев) из-за коронавируса были отменены даже некоторые уличные мероприятия: в том числе фестиваль «Хрустальный Томск» и праздничный салют на Новособорной площади.

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