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В Томской области раскрыли убийство девушки, совершенное в 2007 году

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Убийство 19-летней жительницы Северска, совершенное в 2007 году, раскрыли сотрудники Следственного комитета России по Томской области, Управления уголовного розыска УМВД России и следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Томской области.

В июне 2007 года на территории Северска на обочине автодороги ТЭЦ-КПП «Гравкарьер» обнаружили тело девушки со множественными ранениями головы. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но до сих пор дело оставалось нераскрытым.

«В начале 2022 года полицейским поступила оперативная информация о возможной причастности к убийству одного из жителей Северска. Граждане вспомнили, что после исчезновения девушки видели ориентировку с описанием ее внешности, одежды и вещей, среди которых был рюкзак характерной расцветки. Такой же рюкзак был замечен в салоне автомобиля одного из местных жителей», — сообщили в пресс-службе УМВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. При этом мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, повредив одному из них руку.

В результате 18 февраля этого года установили личность подозреваемого и задержали его, им оказался 39-летний северчанин. Он дал показания, подтвердив их при проверке на месте. А также полностью признал свою вину.

В настоящее время проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор:  пресс-служба Следственного управления СК России по Томской области
Автор:  пресс-служба Следственного управления СК России по Томской области
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