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В Томской области пропала географо-краеведческая экспедиция из девяти человек

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Члены томской экспедиции вышли на связь. Они направляются в Катайгу

Сотрудники МЧС и полиции устанавливают местонахождение членов географо-краеведческой экспедиции, маршрут которой проходил по Томской области и Красноярскому краю.  В последний раз членов экспедиции видели 11 сентября. В составе экспедиции, в том числе, журналист ТВ2 Александр Сакалов.

Автор:  РГО

Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября 2021 года. Ее руководитель — член Русского географического общества Алексей Гапонов. Группа планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка — притока реки Кеть. Целью экспедиции был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века. Планируемый маршрут экспедиции был таким: Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.

17 сентября в полицию Томска поступило заявление. Бывшая супруга одного из членов экспедиции была обеспокоена тем, что ее 16-летний сын и бывший муж перестали выходить на связь. По данным МВД, в последний раз группа выходила на связь 11 сентября, находясь на озере Светленькое в районе с. Майское. Сотовые телефоны всех участников находятся вне зоны доступа сети.

«Томское областное отделение РГО наладило коммуникацию со всеми населёнными пунктами, которые лежат на нитке маршрута, предоставленного участниками экспедиции, и выяснили, что в последний раз экспедиция была замечена в районе поселка Кривляк Енисейского района Красноярского края. Глава администрации Кривлякского сельсовета Ольга Гобозова сообщила РГО, что утром 11 сентября экспедиция вошла в посёлок. Вечером 11 сентября водитель лесовоза видел экспедицию у поселка Майское, неподалеку от озера Светленькое, в том же Енисейском районе. Там есть мобильная связь, оттуда, по всей вероятности, и был сделан тот самый звонок, о котором рассказала жительница Томска. Следующий населённый пункт — Фактория Сым — скорее всего, не был достигнут участниками экспедиции, так как там не были замечены следы их пребывания», — сообщается на сайте РГО.

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