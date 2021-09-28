В Томской области продлили действующий режим ковидных ограничений до 1 декабря

Оперштаб продлил действующий в Томской области режим ограничений до 1 декабря, сообщает пресс-служба обладминистрации.
На сегодняшний день режим ограничений остается прежним: при посещении общественных мест, включая торговые центры, пункты питания, иные учреждения сферы услуг и образования необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски для защиты органов дыхания, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.
В общественном транспорте, включая легковое такси, соблюдение масочного режима также обязательно.
В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих в учреждение.
Работодатели также должны обеспечить проведение дезинфекции помещений, измерение температуры работникам, отстранять от работы сотрудников с признаками респираторного заболевания.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 43 466 человек, 36 465 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 565 человек.
В Северске (он считается в отдельной статистике) по данным на 27 сентября было зарегистрировано 10 536 случаев заболевания COVID-19, из них 9 786 человек выздоровели.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил развернуть подготовку к четвертой волне коронавируса.
«Несмотря на стабильность эпидобстановки сегодня, она может ухудшиться в начале октября, поскольку распространение СОVID-19 совпадает с пиком сезонных респираторных заболеваний. В ситуации, когда коллективный иммунитет еще не достигнут, это может поставить под угрозу здоровье людей, особенно тех, кто еще не привился. Поэтому мы должны встретить четвертую волну эпидемии во всеоружии, использовать короткую передышку между волнами по максимуму», — заявил Сергей Жвачкин.
В случае нарушений норм эпидрежима жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях предусматриваются штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.