В Томской области продлили действующий режим ковидных ограничений до 1 декабря

Работодатели также должны обеспечить проведение дезинфекции помещений, измерение температуры работникам, отстранять от работы сотрудников с признаками респираторного заболевания.

В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих в учреждение.

На сегодняшний день режим ограничений остается прежним: при посещении общественных мест, включая торговые центры, пункты питания, иные учреждения сферы услуг и образования необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски для защиты органов дыхания, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 43 466 человек, 36 465 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 565 человек.

В Северске (он считается в отдельной статистике) по данным на 27 сентября было зарегистрировано 10 536 случаев заболевания COVID-19, из них 9 786 человек выздоровели.