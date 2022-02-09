В Томской области построят спецобщежития для осужденных

До 2024 года в России построят сеть исправительных центров на 100 тысяч мест для осужденных к принудительным работам. В Томской области также появится подобное учреждение на 400 мест, сообщает обладминистрация.

Соответствующая инфраструктура на 15 тысяч мест, в том числе 100 из них в с. Дзержинском вблизи Томска, уже создана в 2021 году. План на 2022-й — еще 35 тысяч мест по всей стране.

Инициатор проекта Минюст России для этих целей предлагает рассмотреть строительство с использованием модульных конструкций или капремонт существующих зданий на площадках федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), муниципального имущества и собственности предприятий.

Власти Томской области уже ведут переговоры с несколькими крупными промышленными, строительными и сельскохозяйственными предприятиями региона: с одной из организаций достигнута предварительная договоренность о строительстве исправительного центра на 50 мест и трудоустройстве осужденных.

«В данном случае мы решаем сразу несколько задач — закрываем кадровый дефицит бизнеса с учетом оттока зарубежной рабочей силы, сохраняем социальные связи самого осужденного, давая ему возможность оплатить долги и заработать, и снижаем уровень рецидивной преступности», — прокомментировал идею строительства исправительных центров замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

По словам Толстоносова, проживающие в исправительных центрах будут работать по трудовому договору и получать официальную зарплату с медицинским обслуживанием, самостоятельно совершать покупки и пользоваться социальной инфраструктурой. Осужденным с положительной характеристикой также могут разрешить проживание с семьей в пределах города.

До конца февраля 2022 года Томская область планирует подписать соглашение с пенитенциарным ведомством и утвердить совместную дорожную карту, которая предусматривает создание в регионе до 2024 года исправительных центров на 400 мест.

Согласно статистике ФСИН, в России более 180 тысяч заключенных имеют право заменить назначенное им наказание на принудительные работы.