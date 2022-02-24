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В Томской области полиция не может внедрить систему биометрического распознавания лиц

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Полиция Томска не может в настоящее время внедрить систему биометрического распознавания лиц, так как на базе администрации Томской области отсутствует современное серверное оборудование и центр обработки данных.

«Кроме того, незначительное количество стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения не в состоянии охватить все муниципальные образования и основные трассы Томской области», — говорится в докладе о деятельности УМВД в 2021 году

Согласно дорожной карте в 2020 году предусматривалась установка дополнительных 120 видеокамер в общественных местах областного центра и приобретение серверного оборудования, организация работы центра обработки данных на базе Администрации Томской области в 2020-2022 годах.

«Однако финансирование правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в 2020 году приостановлено и до настоящего времени не возобновлено, запланированные мероприятия не реализованы», — подчеркивается в отчете.

В 2020 — 2021 годах региональное УМВД обращалось к замгубернатора по вопросам безопасности с просьбой возобновить развитие «Безопасного города». Был получен ответ, что деньги выделить невозможно из-за дефицита бюджета и значительного размера государственного долга Томской области.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую обстановку, большинство субъектов Российской Федерации развивают АПК «Безопасный город». Дальнейшее развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» позволит эффективно влиять на криминогенную ситуацию в регионе, а также повысить контроль в области обеспечения безопасности дорожного движения», — резюмируется в отчете.

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