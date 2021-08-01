{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости В Томской области обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением головы. По подозрению в убийстве задержан ее муж
Новости

В Томской области обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением головы. По подозрению в убийстве задержан ее муж

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Сегодня утром в деревне Хмелевка Кожевниковского района Томской области в частном жилом доме обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти – огнестрельным ранением головы, сообщается на сайте Следственного комитета России по Томской области. По подозрению в убийстве задержан муж потерпевшей. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

На месте происшествия работают следователи Шегарского межрайонного следственного отдела, проводится осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, а также выполняется поиск оружия, из которого стреляли в женщину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.