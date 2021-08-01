В Томской области обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением головы. По подозрению в убийстве задержан ее муж

Сегодня утром в деревне Хмелевка Кожевниковского района Томской области в частном жилом доме обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти – огнестрельным ранением головы, сообщается на сайте Следственного комитета России по Томской области. По подозрению в убийстве задержан муж потерпевшей. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

На месте происшествия работают следователи Шегарского межрайонного следственного отдела, проводится осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, а также выполняется поиск оружия, из которого стреляли в женщину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.