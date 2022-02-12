В Томской области планируют за несколько лет очистить восемь водоемов

В регионе до 2030 года в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» планируется расчистить восемь озер и прудов, площадь которых составляет 68,7 га. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Деньги область получила на озера Док в Северске и Беленькое в Томске, водоем рядом с поселком Аэропорт, и на озера в Самуськах. Кроме того, расчистке подлежат пруды в селах Новопокровка Кожевниковского района, Каргала Шегарского района, Пудовка Кривошеинского района и водохранилище на реке Ум.

Первые работы этим летом проведут на озере Док, на его очистку планируется направить 3 миллиона рублей.