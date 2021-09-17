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В Томской области перезахоронили красноармейца, погибшего на поле боя в 1942 году

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15 сентября в деревне Успенка Первомайского района перезахоронили красноармейца, который погиб в 1942 году на поле боя и считался до наших дней пропавшим без вести. Об этом сообщил руководитель Томской региональной общественной организации «Поисковый отряд "Патриот"» Максим Елезов на своей странице ВКонтакте.

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Игнатий Евтихеевич Барсуков пропал без вести в 1943 году. Но благодаря поисковикам стало известно, что он погиб в 1942 году на поле боя. Его останки в прошлом августе нашли в Новгородской области с помощью металлоискателя на звук личных вещей.

«Для Томской области захоронение бойцов на Родине это уникальные события. Это объединение родственников, изменение отношения органов власти к работе поисковиков, внесение изменений в Книги Памяти и в электронные ресурсы. Но самое главное, что душа бойца, защитника Отечества успокоится и приобретет покой», — написал Максим Елезов.

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