Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Томской области открылся центр продажи и ремонта техники для лесозаготовки
Новости

В Томской области открылся центр продажи и ремонта техники для лесозаготовки

ТВ2 ТВ2

Первый за Уралом сервисный центр «Понссе» открылся близ села Зоркальцево. Инвестиции в центр составили около 2 млн евро. Планируется, что томский центр будет продавать и ремонтировать технику для лесозаготовки на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Автор:  пресс-служба обладминистрации

Сервисный центр в Томске занимает территорию в 1,7 гектара, в нем работают 23 сотрудника. Центр строился в 2019-2020 годах.

Сегодня в Томской области работают 170 машин «Понссе» и 23 харвестера на экскаваторах. Доля компании в общем объеме лесозаготовительной техники, используемой в регионе, составляет 55 процентов. Около 80 процентов всей лесозаготовительной сортиментной техники – финской марки.

Фото: 
Автор: 
-
-

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, финская компания приняла решение открыть сервисный центр в Томской области по многочисленным просьбам компаний.

«Лесопромышленный комплекс Томской области является одним из драйверов экономики региона и активно развивается даже в эти ковидные времена, - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на открытии центра. - Мы строим предприятия глубокой переработки, уделяем большое внимание охране лесов, успешно боремся с черными лесорубами, завершаем проект лесосеменного центра на 12 млн саженцев в год. Открытие сервисного центра компании «Понссе», успешно работающей в сорока странах мира, — очередной шаг в развитии отрасли», — сказал губернатор.

Автор:  пресс-служба обладминистрации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Томской области: В лесной сфере региона бардака нет

«Здесь был лес!»

Кто в лес, кто по дрова

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.