В Томской области открылся центр продажи и ремонта техники для лесозаготовки

Первый за Уралом сервисный центр «Понссе» открылся близ села Зоркальцево. Инвестиции в центр составили около 2 млн евро. Планируется, что томский центр будет продавать и ремонтировать технику для лесозаготовки на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Автор: пресс-служба обладминистрации

Сервисный центр в Томске занимает территорию в 1,7 гектара, в нем работают 23 сотрудника. Центр строился в 2019-2020 годах. Сегодня в Томской области работают 170 машин «Понссе» и 23 харвестера на экскаваторах. Доля компании в общем объеме лесозаготовительной техники, используемой в регионе, составляет 55 процентов. Около 80 процентов всей лесозаготовительной сортиментной техники – финской марки.

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По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, финская компания приняла решение открыть сервисный центр в Томской области по многочисленным просьбам компаний. «Лесопромышленный комплекс Томской области является одним из драйверов экономики региона и активно развивается даже в эти ковидные времена, - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на открытии центра. - Мы строим предприятия глубокой переработки, уделяем большое внимание охране лесов, успешно боремся с черными лесорубами, завершаем проект лесосеменного центра на 12 млн саженцев в год. Открытие сервисного центра компании «Понссе», успешно работающей в сорока странах мира, — очередной шаг в развитии отрасли», — сказал губернатор.