В Томской области от ковида привились больше 2,5 тысяч иностранцев

Иностранные граждане, проживающие в Томской области, могут поставить платную прививку от COVID-19. Прививки от COVID-19 в Томской области уже поставили 2 519 иностранных граждан, большинство из них — студенты ТГУ, ТУСУРа, ТПУ и СибГМУ, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Поставить прививку можно во врачебной амбулатории медицинского объединения «Здоровье» (Иркутский тракт, 15, строение 1). Вакцинация проводится по предварительной записи препаратом «Спутник Лайт», ее стоимость — 880 рублей. Записаться на прививку можно по телефону 8 (3822) 90-22-02.
Для иностранных студентов по договору с университетом возможна выездная вакцинация.
Перед процедурой обязательно проводится врачебный осмотр, а после прививки иностранные граждане получают бумажный сертификат о прохождении вакцинации. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Добавим, что в воскресенье продолжают работать мобильные пункты. Привиться до 18 часов можно в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13) и в МСЧ № 2 (ул. Бела Куна, 3, каб. 119), с 12 до 20 часов в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б).
Также в воскресенье с 12.30 до 18 часов всех желающих поставить прививку примут в ТЦ «Мирамикс» (пр. Мира, 36).
При обращении в мобильный пункт вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС.
На сегодняшний день вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Томской области прошли 602 тыс. жителей, из которых 571 тыс. полностью завершили иммунизацию.