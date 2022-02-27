В Томской области от ковида привились больше 2,5 тысяч иностранцев

Иностранные граждане, проживающие в Томской области, могут поставить платную прививку от COVID-19. Прививки от COVID-19 в Томской области уже поставили 2 519 иностранных граждан, большинство из них — студенты ТГУ, ТУСУРа, ТПУ и СибГМУ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Поставить прививку можно во врачебной амбулатории медицинского объединения «Здоровье» (Иркутский тракт, 15, строение 1). Вакцинация проводится по предварительной записи препаратом «Спутник Лайт», ее стоимость — 880 рублей. Записаться на прививку можно по телефону 8 (3822) 90-22-02.

Для иностранных студентов по договору с университетом возможна выездная вакцинация.

Перед процедурой обязательно проводится врачебный осмотр, а после прививки иностранные граждане получают бумажный сертификат о прохождении вакцинации. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.